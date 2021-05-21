РИАМО - 21 мая. Пользователи из Подмосковья и столицы за апрель отправили более 35% общего числа так называемых «безадресных» посылок в России, это посылки, которые можно отправлять без индекса, сообщили в пресс-службе макрорегиона Москва «Почты России».
50 лет назад в России впервые появилась автоматическая обработка почтовых отправлений по индексу. Почта ввела в обиход шестизначный индекс в привычном виде в 1971 году. Цифровая почтовая индексация актуальна до сих пор, однако и узнать индекс, и правильно оформить адресные строки сейчас стало значительно проще.
Развитие современных технологий и цифровых решений сегодня уже позволяют отправлять посылки вообще без индекса, достаточно помнить десять цифр номера телефона получателя. Этого достаточно, чтобы клиент, которому предназначена посылка, ее получил.
Новая функция отправки посылки по номеру телефона доступна не только в мобильном приложении «Почты России», но и на официальном сайте почты. Также через мобильное приложение посылку можно оформить и оплатить онлайн или вовсе отправить за счет получателя.
Мобильное приложение дает клиентам «Почты России» из Москвы и Подмосковья еще больше возможностей: посылку можно оформить и оплатить онлайн или вовсе отправить за счет получателя. Для этого достаточно в графе «Способ оплаты» выбрать вариант, что отправление оплатит адресат. Московский регион – лидер по пользованию этой услугой в стране, с начала года на него приходится 40% отправлений по данному сервису.
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