РИАМО - 21 мая. Пользователи из Подмосковья и столицы за апрель отправили более 35% общего числа так называемых «безадресных» посылок в России, это посылки, которые можно отправлять без индекса, сообщили в пресс-службе макрорегиона Москва «Почты России».

50 лет назад в России впервые появилась автоматическая обработка почтовых отправлений по индексу. Почта ввела в обиход шестизначный индекс в привычном виде в 1971 году. Цифровая почтовая индексация актуальна до сих пор, однако и узнать индекс, и правильно оформить адресные строки сейчас стало значительно проще.

Развитие современных технологий и цифровых решений сегодня уже позволяют отправлять посылки вообще без индекса, достаточно помнить десять цифр номера телефона получателя. Этого достаточно, чтобы клиент, которому предназначена посылка, ее получил.

«Правда и отправитель, и получатель должны быть зарегистрированными пользователями приложения («Почты России» - ред.). Удобство оценили пользователи из Москвы и области, только за апрель «безадресных» посылок было отправлено более 35% от общего числа по стране», - говорит директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Новая функция отправки посылки по номеру телефона доступна не только в мобильном приложении «Почты России», но и на официальном сайте почты. Также через мобильное приложение посылку можно оформить и оплатить онлайн или вовсе отправить за счет получателя.

Мобильное приложение дает клиентам «Почты России» из Москвы и Подмосковья еще больше возможностей: посылку можно оформить и оплатить онлайн или вовсе отправить за счет получателя. Для этого достаточно в графе «Способ оплаты» выбрать вариант, что отправление оплатит адресат. Московский регион – лидер по пользованию этой услугой в стране, с начала года на него приходится 40% отправлений по данному сервису.