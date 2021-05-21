РИАМО - 21 мая. В рамках подготовки территории под строительство нулевого этапа трассы М-12 от Москвы до Казани начали проводить искусственное лесовосстановление, так, деревья высадили в подмосковном Богородском округе, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

В компенсационной высадке деревьев приняли участие председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор «Трансстроймеханизации» Владимир Монастырев. Петушенко отметил, что строители трассы сделали благое дело: они посадили 4909 саженцев сосны на 1,4 га территории.

Лес начали высаживать еще в начале весны. Посадили более 120 тыс. саженцев на 35 га. В соответствии с Лесным кодексом РФ в Подмосковье в этом году восстановят более 400 га леса. Деревья высадят в Клинском и Ногинском лесничествах, лесничестве «Русский лес».

Нулевой этап трассы М-12 длиной 66 км пройдет по Подмосковью от Северо-Восточной хорды в Москве с пересечением ЦКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108. На дороге будет шесть полос движения.

Планируется построить четыре транспортные развязки. Одной из важных станет развязка на пересечении с Носовихинским шоссе и проектируемой платной автомобильной дорогой М-7 «Волга» - Электроугли. Помимо этого, намерены построить мосты через реки Черную, Клязьму, Бизяевку, Вьюнку. Всего построят 38 искусственных сооружений.

Благодаря вводу в строй участка трассы грузовой транзитный транспорт можно будет перевести с трассы М-7, это улучшит экологическую и дорожную обстановку в Московской области. Благодаря улучшению логистики будет обеспечен экономический рост прилегающих к М-12 территорий. Дорогу оборудуют безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Сейчас готовится территория под строительство дороги.