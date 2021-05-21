РИАМО - 21 мая. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев помог предпринимателю из Санкт-Петербурга, чьи права нарушили в Подмосковье, сейчас конфликтная ситуация урегулирована, судебных разбирательств не предвидится, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Со слов гендиректора ООО, в рамках закупки компания, а также реабилитационный и учебный центр федерального бюджетного учреждения, который находится в Одинцовском городском округе, в конце прошлого года заключили контракт на поставку УФ-бактерицидных рециркуляторов на сумму более 1,6 млн рублей. Оборудование компания поставила, товар соответствовал стандартам, однако не был оплачен и после истечения крайнего срока оплаты.

Закупка была размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. До урегулирования ситуации гендиректор фирмы и его представили общались с руководством учреждения, однако данные о произведенной оплате не предоставлялись.

«Руководствуясь пунктом первым части третьей статьи десятой федерального закона от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» было принято решение обратиться напрямую к руководству федерального бюджетного учреждения для проведения проверки по факту бездействия должностных лиц подведомственного ФБУ учреждения», - сказал Головнев.

Он добавил, что ФБУ отреагировало на обращение. В скором времени заявитель сообщил, что контракт оплачен, а также поблагодарил за содействие.

Головнев отметил, что в 2021 году в категории «Нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок» удалось рассмотреть 14 обращений, что составляет 11,5% от общего количества письменных обращений, которые рассмотрены на текущий момент. За такой же период прошлого года обращения по этой теме составили 11,7% от общего числа обращений.