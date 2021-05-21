РИАМО - 21 мая. Более 2,1 тыс. земельных участков осмотрели земельные контролеры Ступина для выявления нарушений с января 2021 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, по результатам осмотров нарушения выявлены на 758 земельных участках.

«Мунземконтроль городского округа Ступино с момента начала работы в январе охватил более 2100 земельных участков, из которых 1040 участков осмотрены для выявления незарегистрированных домов и строений, а 1076 земельных участков — для ИЖС, ЛПХ, садоводства и огородничества — осмотрены для подтверждения ведения на них коммерческой деятельности и доначисления земельного налога», — сказала Адигамова.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил важную роль работы муниципалитетов в контроле за использованием земель на территории региона.

«Перед муниципальными земельными инспекторами Подмосковья в этом году поставлена очень ответственная и масштабная задача – помимо контроля за использованием земель и соблюдения земельного законодательства, выявления очагов борщевика Сосновского, они помогают проверить, нет ли на участках незарегистрированных объектов недвижимости, чтобы информировать правообладателей, как их легализовать», — рассказал Разин.