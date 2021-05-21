РИАМО - 21 мая. В Одинцове на гастрономическом фестивале-ярмарке «Сырная гонка» представят свыше 100 наименований сыров, ярмарка проходит с 21 по 23 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сельхозпроизводители из Подмосковья и десяти регионов России представят свою продукцию на ярмарке «Сырная гонка» в Одинцове. На фестиваль фермеры привезут около 3 т сыра более 100 наименований. Всю продукцию можно будет продегустировать и при желании купить», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Торжественное открытие мероприятия назначено на 12:00 22 мая. Оно пройдет на площадке перед центральным стадионом.

Для того, чтобы выиграть большую сырную корзину от фермеров, жители Московской области могут поучаствовать в интерактивной развлекательной программе.

В рамках фестиваля на протяжении дня будут проходить мастер-классы, семейные викторины и разные спортивные мероприятия.

Адрес проведения ярмарки: Центральный сквер, улица Маршала Жукова, около домов 26 и 28.