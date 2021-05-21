РИАМО - 21 мая. Восстановительные работы в девятиэтажном жилом доме в Химках, поврежденном в результате хлопка газа, идут с опережением графика, сообщается на сайте администрации городского округа.

Депутаты Мособлдумы и представители областного министерства ЖКХ вместе с сотрудниками городской администрации проверили, как идут восстановительные работы в доме после хлопка газа, произошедшего 19 марта.

От ударной волны пострадало несколько квартир и обрушился фасад здания. Часть стены вместе с балконной перегородкой рухнули на землю. Также сложились стены двух квартир и обрушилось перекрытие между 8 и 9 этажами.

Сейчас строители уже заделали трещину в шахте лифта и занимаются укреплением ее стен. В кирпичный каркас через дренажи заливают бетон. Таким же образом восстанавливают несущую способность всех перегородок в подъезде и квартирах.

К настоящему моменту уже восстановлены все межэтажные перекрытия. Рабочие заново выстраивают наружные и внутренние стены, а также монтируют кровлю. В ближайшее время начнется капремонт системы газоснабжения, а следом начнется монтаж газового оборудования.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский заявил, что принято решение об установке газовых анализаторов в ходе ремонтных работ для предотвращения подобных случаев.

Работы по ремонту многоэтажки ведутся с опережением графика на 10 дней. Планируется, что уже 25 августа жильцы смогут вернуться в свои квартиры.