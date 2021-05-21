РИАМО - 21 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в перечень основных проектов столицы входят возведение Большой кольцевой линии метро, I участка новой Троицкой линии, продление метрополитена до аэропорта Внуково и в район Северный, а также открытие МЦД-3 и обновление подвижных составов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние десять лет еще 1 млн машин прибавился в Москве и 0,5 млн — в Подмосковье. В 2010 году был практически полный коллапс транспортный. В чем дело — в том, что население прибывало, а денег в инфраструктуру транспортную вкладывалось мало», – сказал Собянин.

Он добавил, что в связи с этим в столице пришлось навести порядок с парковками и заняться реализацией трех программ мирового уровня, среди которых развитие метрополитена и две программы, связанные с железными и автомобильными дорогами.

В настоящее время реализован проект запуска движения по МЦК, а работа по возведению Большой кольцевой линии столичного метро еще продолжается.

Согласно мнению Собянина, основная проблема ж/д инфраструктуры Москвы заключалась в ее разобщенности. С течением времени она решилась посредством применения иностранного опыта.

«Мы посмотрели проект Большого Парижа — большое кольцо, метро, железные дороги. Мы тоже взяли и сделали МЦК, а в Париже пока построили две станции», – отметил Собянин.

Он добавил, что в настоящее время в столице возведены МЦД-1 и МЦД-2. Еще один диаметр будет построен от Зеленограда до Раменского через один-два года. Всего планируется возвести пять диаметров.

«Пять МЦД — гигантская работа вместе с коллегами из «РЖД», из Московской области», – подчеркнул мэр.

Для того, чтобы создать условия для автомобилистов, в столице реконструировали дорожную сеть, включая развязки на МКАД и вылетных магистралях. На текущий момент ведется работа по возведению ЦКАД.

Кроме того, по словам Собянина, было решено возвести Северо-Западную хорду, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Так, планируется создать вылетные магистрали, которые позволят проезжать через Москву транзитом и не заезжать в центр мегаполиса.

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