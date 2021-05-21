РИАМО - 21 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для того, чтобы справиться с коронавирусом, в Москве вводили жесткие меры, затем всю систему смогли перестроить и обеспечить нормальную жизнь в городе. Большую роль в борьбе с пандемией сыграла выстроенная система здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусной инфекцией нуждалась в жестких мерах, предпринятых в преимущественном количестве мировых стран. Так, в столице действовал режим самоизоляции.

«Да, первые месяцы мы не понимали, что это такое до конца. Вводили достаточно жесткие меры, но это продолжалось месяца полтора-два. Потом мы смогли за полтора месяца перестроить всю систему и обеспечить более или менее нормальную жизнь в Москве», — сказал Собянин.

Спасти тысячи граждан позволили новые больницы, которые оперативно открыли в столице, и перепрофилированные госпитали. Так, специалистам удалось не допустить нагрузки на медицинскую систему города и избежать сценария с переполненными госпиталями и нехваткой помощи больным.

В борьбе с инфекцией, по мнению Собянина, также помогли амбулаторные центры и многопрофильные больницы.

Он добавил, что без оказания содействия, телемедицины и так далее не была бы создана единая система контроля. Так, отсутствие искусственного интеллекта, телемедицины, системы соцподдержки и центров госуслуг привело бы к тому, что пролечить 1 млн человек на дому было бы невозможно.

В настоящее время в городских больницах находится порядка 9 тыс. больных коронавирусом, а уровень выявления заболевания считается высоким.

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