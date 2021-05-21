РИАМО - 21 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российская столица продолжает бороться с городами мира за человеческий капитал, в городе создается комфортная среда с уникальными возможностями для развития граждан, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сегодня борьба идет не за танки и ракеты, а за человека, чтобы создать уникальные возможности. Это главное. И это уже достигается не количеством заводов. Очень просто создать человеческую, комфортную, интересную среду», — сказал Собянин на просветительском марафоне «Новое знание».

На текущий момент в мегаполисе развивается социальная инфраструктура. Кроме того, в городе улучшается транспортная доступность, а также реализовываются мировые проекты по благоустройству городской среды. Таким образом, в центре мегаполиса появился парк «Зарядье», принимающий порядка 12 млн посетителей в год.

Также в столице благоустраиваются зеленые территории, дворы и районные скверы, что привлекает туристов, а также удерживает горожан.

По словам Собянина, количество денег от туризма за последние десять лет выросло с 30 млрд до 145 млрд рублей. Таким образом, вложения в комфортную городскую среду окупаются за два-три года. Помимо прочего, столица дает 21% валового регионального продукта страны, а с Московской областью – 26%. Кроме того, город представляет собой политический центр РФ, а также центр авиастроения, космонавтики, оборонной и атомной промышленности, культуры, искусства и туризма.

По мнению мэра, в будущем внушительную часть экономики развитых стран будут составлять мегалополисы, то есть объединения агломераций. И для каждого нужно будет продолжать создавать условия для качественной и комфортной жизни.

Он подчеркнул, что необходимо бороться за то, что люди жили в столице комфортно, а не за то, чтобы выгнать из города часть населения.

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