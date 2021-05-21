РИАМО - 21 мая. На 10 трассах в границах 159 населенных пунктах Подмосковья ввели ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч, благодаря этому аварийность на региональных дорогах снизилась почти в два раза, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Скорость снизили на Старосимферопольском, Волоколамском, Можайском, Егорьевском, Каширском, Носовихинском, а также Пятницком шоссе и на дорогах Хлебниково – Рогачево, Щелково – Фряново, Москва – Жуковский. Итоги по снижению скоростного режима подвели в рамках шестой глобальной недели безопасности дорожного движения.
Он добавил, что в первую очередь мероприятия прошли на участках с повышенным риском возникновения ДТП, то есть на дорогах, где находятся места притяжения граждан и социально-значимые объекты, а также на участках, где проезжая часть располагается возле жилых домов.
Щулепников отметил, что в середине декабря прошлого года Мособлкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила стандарт обустройства пешеходных переходов в Подмосковье, устанавливающий ограничение скорости перед пешеходными переходами в населенных пунктах до 50 км/ч.
ВОЗ в докладе «Регулирование скорости» отметила, что при скорости машины 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека равна 20%, а при 80 км/ч – увеличивается на 60%. Таким образом, согласно мнению экспертов НИУ ВШЭ, при столкновении на скорости 50 км/ч у пешехода есть шансы выжить в 50% случаев, а на скорости 80 км/ч – шансов почти нет.
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