РИАМО - 21 мая. На 10 трассах в границах 159 населенных пунктах Подмосковья ввели ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч, благодаря этому аварийность на региональных дорогах снизилась почти в два раза, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Скорость снизили на Старосимферопольском, Волоколамском, Можайском, Егорьевском, Каширском, Носовихинском, а также Пятницком шоссе и на дорогах Хлебниково – Рогачево, Щелково – Фряново, Москва – Жуковский. Итоги по снижению скоростного режима подвели в рамках шестой глобальной недели безопасности дорожного движения.

«У каждой улицы, в зависимости от расположения и густоты населения, должен быть свой индекс скорости – в городе скорость движения должна быть такой, чтобы при столкновении пешехода и автомобиля у первого была возможность выжить. Оптимальный вариант – это 50 км/ч, и в 2017 году мы снизили скоростной режим на 10 км/ч на 10 вылетных трассах в 159 населенных пунктах», – сказал начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

Он добавил, что в первую очередь мероприятия прошли на участках с повышенным риском возникновения ДТП, то есть на дорогах, где находятся места притяжения граждан и социально-значимые объекты, а также на участках, где проезжая часть располагается возле жилых домов.

Щулепников отметил, что в середине декабря прошлого года Мособлкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила стандарт обустройства пешеходных переходов в Подмосковье, устанавливающий ограничение скорости перед пешеходными переходами в населенных пунктах до 50 км/ч.

ВОЗ в докладе «Регулирование скорости» отметила, что при скорости машины 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека равна 20%, а при 80 км/ч – увеличивается на 60%. Таким образом, согласно мнению экспертов НИУ ВШЭ, при столкновении на скорости 50 км/ч у пешехода есть шансы выжить в 50% случаев, а на скорости 80 км/ч – шансов почти нет.