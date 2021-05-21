РИАМО - 21 мая. С начала года от клещевого вирусного энцефалита в Москве привились порядка 20,4 тыс. человек, в том числе около 7,4 тыс. детей, эти показатели превысили прошлогодние более чем в два раза, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно еженедельным показателям, обращаемость в городские медорганизации из-за укусов клещей не превышает среднемноголетние значения.

С начала сезона активности клещей проводятся обследования столичных парков и лесопарков. В городе уже обработали от клещей 2961,79 га территории. В прошлом году площадь обработки составила 1337,89 га.

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