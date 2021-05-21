РИАМО - 21 мая. В первом квартале 2021 года на железных дорогах Подмосковья погибли 77 человек, что на 11,4% меньше, чем за тот же период в 2020 году (87), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

43 человек сбили, когда они переходили ж/д в неположенном месте, 20 – на регулируемом переходе на красный свет, 14 человек погибли на платформе. Некоторые рисковали жизнью ради безбилетного проезда.

Чаще всего люди попадали под поезд по пятницам в период с 20 до 23 часов. Статистика показывает, что более 23% погибших (18 человек) находились в состоянии опьянения.

Преимущественно на путях гибли мужчины – 84%. Больше всего погибших были в возрасте 35-54 лет. Реже всего несчастные случаи такого рода случались с несовершеннолетними.

В 2018 году на ж/д Подмосковья погибли 425 человек, в 2019-м – 391, в 2020-м – 294 человека. За три года их количество сократилось на 30%.