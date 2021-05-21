РИАМО - 21 мая. Лидерами голосования по выбору общественных мест для установки экопунктов в Подмосковье остаются торговые сети и дворовые территории, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Голосование проводится на портале «Добродел» до 31 мая. Для того, чтобы поучаствовать в нем, необходимо перейти по ссылке.

«Важно, что жители Московской области сами определяют, где для них приоритетнее и удобнее поставить экопункты. Первую партию автоматов поставим уже в июле», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Помимо прочего, для голосования представлены общественные пространства, учреждения образования и транспортная инфраструктура.

Экопункт представляет собой автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Они помогают собирать вторсырье и направлять его на переработку. Кроме того, Экопункт позволяет жителям получать баллы от сданной банки либо бутылки и тратить их в магазинах, ресторанах.

Реформа по обращению с отходами реализуется в Подмосковье с 2019 года. Свыше 3 млн т отходов отправлены на переработку благодаря жителям области.

В настоящее время в Московской области действует десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Предприятия работают в рамках создания комплексной системы по обращению отходов. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и преследует цель увеличить долю перерабатываемых отходов. Эта цель представляет собой одну из основных в рамках нацпроекта «Экология».

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