РИАМО - 21 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении МУП «Балашихинский водоканал», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее компания «Южный» пожаловалась в УФАС на действия МУП «Балашихинский водоканал». В фирме посчитали предприятие нарушителем правил водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрев заявление, подмосковное УФАС установило, что в действиях МУП «Балашихинский водоканал» отсутствует состав административного правонарушения. Ведомство вынесло постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Представители компании «Южный» обратились в суд, однако он отказал им в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.