РИАМО - 21 мая. ООО «Ресав» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения условий контракта от ФГКУ «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» в подмосковном Домодедове, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Общество нарушило условия контракта на поставку офисной бумаги, и учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На комиссии фирма не представила документы, которые бы подтверждали устранение нарушений в установленный законом срок.

Антимонопольное ведомство выслушало доводы сторон и посчитало необходимым внести сведения об ООО «Ресав» в реестр недобросовестных поставщиков.