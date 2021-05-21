РИАМО - 21 мая. Проект новой общеобразовательной школы в Апрелевке Наро-Фоминского округа прошел согласование, образовательное учреждение построят на улице Декабристов, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Площадь застройки школы составляет порядка 3,5 тыс. кв. м. Здание располагается на участке в комплексе с детским садом на 210 мест, выполненным в схожей стилистике, которая была согласована Мособлархитектурой ранее. Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 8 тыс. кв. м», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Здание имеет Г-образный вид. В строении разместятся столовая, актовый зал, библиотека. Кабинеты для занятий разделят на начальный и средний блоки.