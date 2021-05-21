РИАМО - 21 мая. ВЗУ-1 в Одинцове планируется открыть после ремонтных работ уже в июне 2021 года, это главный объект в Одинцовском округе в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выступил с ежегодным обращением к жителям. Так, руководитель муниципалитета сообщил, что важной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается улучшение качества воды.

Главным объектом, на котором сейчас осуществляются работы по реконструкции в рамках программы губернатора Московской области «Чистая вода», – ВЗУ-1 в Одинцово. ВЗУ обслуживает 1-й микрорайон, часть 8-го, село Акулово, Коммунальную и Центральную зоны, а также Южную и Западную промзоны.

«Главный объект, над которым мы сейчас работаем, — водозаборный узел №1 в Одинцове. Здесь проводится реконструкция. С этого узла воду получают 9 социальных объектов и более 20 тысяч человек. ВЗУ был введен в эксплуатацию еще в 1964 году. С тех пор он морально и технически устарел — сегодня износ здания и оборудования составляет больше 70%. Мы откроем его после реконструкции уже в июне этого года», – рассказал Иванов.

Помимо этого, на сегодняшний день ведется реконструкция еще двух водозаборных узлов в Одинцове – №7 на улице Северной и №2 в микрорайоне Трехгорка. Объекты обеспечивают водой более 32,5 тыс. жителей.

«Качество воды — одна из самых заметных проблем в округе: мы регулярно получаем от жителей фотографии текущей из крана ржавчины. Такого в современном городе быть, конечно, не должно. В прошлом году мы промыли 170 километров сетей водоснабжения, поменяли 500 метров труб. На двух станциях водоподготовки – в Одинцове и Кубинке — провели работы по ремонту и замене фильтрующей загрузки», – отметил руководитель округа.

Программа губернатора Московской области «Чистая вода» реализуется с 2014 года.