РИАМО - 21 мая. На Замоскворецкой линии столичного метро вводят в график движение поездов на участке от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на участке увеличили интервалы движения поездов из-за проверки состава. Затем движение прекратилось. В настоящее время оно восстановлено и вводится в график.

Замоскворецкая линия - вторая по официальной нумерации линия городского метро. Ветка обозначается на схемах зеленым цветом.