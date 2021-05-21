РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В кукольном театре «Огниво» имени Станислава Железкина в подмосковных Мытищах поставили новогодний спектакль, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мытищинские кукольники заблаговременно готовятся к новогодним представлениям. На этот раз дети увидят веселую и поучительную постановку по произведению братьев Гримм «Госпожа Метелица». Первыми зрителями спектакля стали ученики одной из городских школ.

Спектакль «Госпожа Метелица» был поставлен благодаря федеральному проекту «Единой России» под названием «Культура малой Родины».

«Я очень люблю театр «Огниво» и считаю его жемчужиной нашего города. Я рад, что у партии «Единая Россия» есть такой замечательный проект, благодаря которому появляются прекрасные постановки», - отметил председатель совета депутатов горокруга, секретарь местного отделения ЕР Андрей Гореликов.