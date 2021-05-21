РИАМО - 21 мая. Более 5,5 км дорожек обустроят в Одинцовском округе в рамках программы «Народные тропы» в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По инициативе губернатора с этого года в Подмосковье запущена программа «Народные тропы». Она включает в себя обустройство дорожек во дворах и создание пешеходных маршрутов, уже годами проложенных жителями.

Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов во время своего ежегодного обращения к жителям, тротуары должны быть там, где людям удобно ходить, а не где они отмечены чиновниками.

«В этом году мы сделаем дорожки на 17 участках общей протяженностью пять с половиной километров — в Одинцове, Звенигороде, поселке Санатория имени Герцена, деревне Кобяково. Во всех этих местах людям больше не придется ходить вдоль проезжей части или по газону, который размывает после дождей», — сказал Иванов.

Также для Одинцовского округа актуальной задачей, которую поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, остается приведение к единому облику заборов.

«Сейчас, как мы с вами видим, заборы везде разные, где-то их нет вообще, где-то они выглядят совершенно чудовищно. Постепенно вместе с министерством благоустройства нам нужно менять внешний вид городских улиц и микрорайонов в этой части. Это сложная в реализации задача, но сегодня она перед нами стоит, и я прошу коллег отнестись к ней предельно серьезно», – подчеркнул Иванов

Работы начнутся с заборов вдоль основных туристических маршрутов. В планах — заменить в этом году два километра ограждений по улице Ленина и улице Фрунзе в Звенигороде.