РИАМО - 22 мая. Южный вестибюль станции «Кутузовская» Московского центрального кольца закроют для пассажиров в субботу из-за работ по строительству эскалатора, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вход и выход через южный вестибюль будут закрыты по сентябрь текущего года.

После завершения работ выход со станции будет комфортнее, поскольку ранее пассажиры могли пользоваться только лестницей.

Монтаж эскалатора проводит ОАО «РЖД». На время работ пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем станции, где уже есть эскалатор и лифт.