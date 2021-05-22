РИАМО - 22 мая. Субботник на надувных досках состоится в Раменском округе в субботу. Спортсменам предстоит расчистить русло реки Северки, об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Мероприятие проведет раменский клуб сапсерфинга VIKING при поддержке ГУСК и городской общественной палаты в рамках проекта #ЭкоЛогичноеПодмосковье.
В ходе субботника волонтеры намерены очистить около 7 км реки. Они выловят из воды мусор и пластик, а также освободят узкое место русла от деревьев и веток.
Ранее раменские SUP-спортсмены очистили от мусора Кратовское озеро, где отдыхают жители Раменского и Жуковского.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии