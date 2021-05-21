РИАМО - 21 мая. Строительство ЦКАД, реконструкция и строительство платформ МЦД стали в 2020 году наиболее важными проектами для развития транспортной инфраструктуры Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В своем ежегодном отчете глава муниципалитета Андрей Иванов выразил уверенность в том, что транспортные проекты изменили жизнь десятков тысяч людей в лучшую сторону. Поездки в Москву стали дешевле, быстрее и комфортнее.

«Мы видим, что с открытием пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги сократилась аварийность, уменьшилась нагрузка на МКАД. На МЦД были реконструированы и построены платформы Одинцово, Баковка, Сколково. Строительство и открытие центральных диаметров дало импульс к развитию округа. Рядом с платформами мы благоустроили территории, создали новые парковочные места, сделали пешеходные переходы», – сказал глава.

Среди других важных транспортных объектов, которые уже реализованы в муниципалитете, – выезд на Северный обход в Новой Трехгорке, путепровод у железнодорожной платформы Жаворонки и разворотная эстакада на 25 км Минского шоссе.

В настоящее время ведется реконструкция участка на пересечении Можайского и Второго Успенского шоссе, в июне начнутся работы на улице Чистяковой в Трехгорке. Здесь предстоит вывести трафик за пределы частного сектора на Второй Советской улице. В декабре 2021 года в микрорайоне будет запущено движение от кольцевой развязки до магазина «Дикси». Полностью реконструкция улицы Чистяковой завершится в декабре 2022 года.

Также среди планов на 2022 год – строительство подъезда к девятому микрорайону Одинцова от улицы Сосновой. Проект готов и проходит экспертизу.

В своем отчете глава округа остановился на решении задач, поставленных губернаторским проектом «Долой глупые пробки». В муниципалитете удалось оживить движение сразу в трех проблемных точках: на улице Говорова, Красногорском и Можайском шоссе.