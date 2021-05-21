РИАМО - 21 мая. В Лобне задержан генеральный директор коммерческой организации, который подозревается в краже свыше 900 тыс. рублей из бюджета предприятия, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных действий установлен 55-летний генеральный директор компании», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители установили, что мужчина воспользовался своим служебным положением и оформил договоры займа как представитель организации с одной стороны и как физлицо с другой. После задержанный перевел деньги организации в размере 110 тыс. рублей на свой счет.

В результате задержанный не выполнил обязательства по договорам, которые взял на себя, не вернул займы, а также потратил присвоенные деньги на личные нужды.

Петрова отметила, что в дальнейшем мужчина оплатил покупки и снял наличные в сумме свыше 800 тысяч рублей с корпоративной банковской карты.

Уголовные дела возбуждены по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.