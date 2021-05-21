РИАМО - 21 мая. Опыт Московской области по созданию военно-патриотического образовательного центра «Авангард» в Одинцовском городском округе Подмосковья предложено распространить на всю страну, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова поучаствовала в мероприятии Палаты молодых законодателей в СФ РФ и предложила использовать опыт создания молодежного патриотического центра «Авангард» по всей стране.

«Особое внимание уделила гордости региона – учебно-методическому центру военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Именно здесь разработана первая в России сертифицированная платформа дистанционного обучения в сфере военно-патриотического воспитания молодежи», – сказала Самединова.

Она предложила в Совете Федерации открыть подобные центры во всех субъектах страны.

Центр «Авангард» находится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Одновременно в центре могут обучаться до 600 человек, с плановым увеличением вместимости до 900.

Военные сборы длятся пять дней, курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тыс. обучающихся.