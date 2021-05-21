РИАМО - 21 мая. Депутаты городского округа Пушкинский на заседании в пятницу избрали главой муниципального образования Максима Красноцветова, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Согласно действующему законодательству, глава городского округа Пушкинский избирается советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Глава муниципалитета также возглавляет местную администрацию.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».

В апреле текущего года в городском округе Пушкинский состоялись выборы в местный совет депутатов.

Максим Красноцветов родился в 1976 году в Костромской области. Занимал руководящие должности в организациях строительного профиля и жилищно-коммунального хозяйства. С 2014 по 2016 годы замещал должность заместителя главы администрации городского округа Королев по вопросам ЖКХ. В 2016 году был назначен первым заместителем главы администрации городского округа Ивантеевка, в декабре 2018 года был избран главой Ивантеевки.