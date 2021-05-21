РИАМО - 21 мая. На сегодняшний момент 420 974 пенсионера из Подмосковья получают компенсацию оплаты услуг обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Подать заявку на компенсацию могут все лица, достигшие пенсионного возраста. Размер компенсации зависит от возраста пенсионера, до 70 лет вернут только 30% оплаты ТКО, до 80 лет – 50% и после 80 лет – 100%.

«Напоминаю, что это компенсационная выплата, в связи, с чем необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги, в том числе за обращение с твердыми коммунальными отходами, и лишь при отсутствии задолженности по их оплате предоставляется компенсация», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Также на размер компенсации влияет площадь квартиры по отношению к количеству живущих в ней людей. На одиноко живущего человека по нормативам полагается не более 42 кв. м, при проживании двух человек – не менее 21 кв. м на человека, при трех и более жильцах полагается не более 18 кв. м личного пространства. Превышение показателей снизит размер компенсации.

Чтобы начать получать компенсацию, нужно подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг – «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Для получения консультации по данному вопросу можно обратиться в свой местный отдел социальной защиты населения.

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