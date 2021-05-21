РИАМО - 21 мая. В подмосковной Балашихе неизвестный мужчина, вооруженный ножом, изнасиловал 17-летнюю девушку во время пробежки, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел утром 20 мая в лесном массиве около Мазуринского озера. Злоумышленник, угрожая жертве ножом, изнасиловал ее.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места преступления. Девушка допрошена, специалисты проведут судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают правоохранители.