РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В пятницу мытищинские активисты «Молодой Гвардии» совместно с председателем совета сторонников партии и выпускниками МБОУ «Лицей №34» приняли участие в акции «Сирень Победы», сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР горокруга.

В материале добавляется, что территория рядом с домом 24А по улице Борисовка была засажена сиренью, а также молодыми липами и дубами.

Ребята очень воодушевленно подошли к реализации этой акции, так как посаженные деревья - это, по сути, наследие, которое через десятки лет будет большим деревом, и станет напоминать о тех беззаботных временах и о тех людях, кто его посадил.

Второй раз подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». В этом году по всей стране планируется посадить 27 млн. деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годах.