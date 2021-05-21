РИАМО - 21 мая. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что предрасположенность к повышению холестерина может быть наследственной, передает Nation News.
По ее словам, холестерин может повышаться у людей, которые ведут здоровый образ жизни, если у них есть предрасположенность на генетическом уровне.
У таких людей организм вырабатывает холестерин на повышенном уровне. Он бывает двух типов – экзогенный, который попадает в организм с пищей, и эндогенный, который вырабатывается. Чаще всего к повышению холестерина приводят сидячий образ жизни, стресс, ожирение и различные нарушения метаболизма.
Чтобы уйти из группы риска нужно исключить из жизни стрессовые факторы, курение и неправильное питание. Самыми опасными продуктами являются жаренные блюда, маргарин, колбасные изделия, фастфуд и сахар.
К самым полезным продуктам диетолог отнесла рыбу и морепродукты, которые содержат омега-3 и жирные кислоты, а также растительные масла и орехи.
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