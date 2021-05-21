РИАМО - 21 мая. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье состоялось открытие XXI Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», передает корреспондент РИАМО.

«Все мы ищем уникальность, ищем открытия для себя. Вот этого мы ждем от «Мелиховской весны». Мы сейчас присутствуем при истории. Я хочу посетить все спектакли, но физически не смогу, однако уже наметила спектакли, которые точно посмотрю», - сказала на открытии фестиваля министр культуры Московской области Елена Харламова.

Фестиваль пройдет на трех площадках: в музее-заповеднике «Мелихово» и культурном центре «Дружба» в Чехове, а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

Фестиваль продлится с 21 по 30 мая. В программу вошли более 20 спектаклей по произведениям А. П. Чехова, а также о самом писателе, которые представят коллективы из Испании, Израиля, Польши, Украины и разных городов России. Каждый день зрители смогут посмотреть 2-3 постановки.

В частности, в фестивальную программу вошла постановка по пьесе Чехова «Чайка», которую представит Луганский академический украинский музыкально-драматический театр. Московский губернский театр представит спектакль «Дядя Ваня», в котором главную роль сыграет худрук театра Сергей Безруков.

Некоторые спектакли будут сыграны в рамках специальной программы «В гостях у Чехова», которая в этом году посвящена творчеству писателя Ивана Бунина. Также зрители увидят постановки детских театральных коллективов, литературный концерт и творческий вечер «Двадцать лет без Олега Ефремова».