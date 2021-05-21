РИАМО - 21 мая. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье состоялось открытие XXI Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», передает корреспондент РИАМО.
Фестиваль пройдет на трех площадках: в музее-заповеднике «Мелихово» и культурном центре «Дружба» в Чехове, а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре.
Фестиваль продлится с 21 по 30 мая. В программу вошли более 20 спектаклей по произведениям А. П. Чехова, а также о самом писателе, которые представят коллективы из Испании, Израиля, Польши, Украины и разных городов России. Каждый день зрители смогут посмотреть 2-3 постановки.
В частности, в фестивальную программу вошла постановка по пьесе Чехова «Чайка», которую представит Луганский академический украинский музыкально-драматический театр. Московский губернский театр представит спектакль «Дядя Ваня», в котором главную роль сыграет худрук театра Сергей Безруков.
Некоторые спектакли будут сыграны в рамках специальной программы «В гостях у Чехова», которая в этом году посвящена творчеству писателя Ивана Бунина. Также зрители увидят постановки детских театральных коллективов, литературный концерт и творческий вечер «Двадцать лет без Олега Ефремова».
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