РИАМО - 21 мая. Мужчину задержали по подозрению в убийстве 47-летней женщины на севере Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Тело жертвы с колото-резаными ранами в области шеи нашли 20 мая в квартире на Ленинградском проспекте. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Подозреваемым в убийстве женщины оказался ее знакомый 1997 года рождения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.