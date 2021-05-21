РИАМО - 21 мая. Свыше 300 школьников, детсадовцев и учеников колледжей Подмосковья приняли участие в «Уроках доброты» по отношению к животным на прошедшей неделе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Уроки доброты» стартовали на этой неделе. Наша задача – воспитание гуманного и ответственного отношения детей к животным, а также профилактика заболеваний общих для человека и питомцев», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в летнее время ветеринарные специалисты планируют посещать детские лагеря и детские дома и продолжать занятия.

Дети в доступной форме узнают о правилах поведения с собаками и кошками, о животных без владельцев, приютах, необходимости вакцинации.

Уроки прошли уже в двух детсадах, трех школах и двух колледжах Подмосковья. Специальные уроки проводят ветеринарные специалисты Минсельхозпрода и врачи-ветеринары местных клиник.

Для студентов колледжей подготовили программу о важности стерилизации животных, об особенностях зооволонтерства и проектной деятельности на базе своего учебного заведения.

Ученикам подробно рассказывают о методах лечения животных, показывают фотографии специального оборудования. Также всем желающим рассказывают о специальности ветеринара и о качествах, которыми он должен обладать. Некоторые ребята выразили готовность лечить животных в будущем.