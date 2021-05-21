«При лечении онкологических заболеваний применяется три основных метода: химиотерапия, лучевая терапия и хирургия. Раньше лучевая терапия стояла на третьем месте среди этих методов, но за последние 20 лет благодаря развитию техники лучевая терапия выходит уже на качественно новый уровень. Многие аппараты, в том числе линейные ускорители, помогают нам получить полный спектр лучевых процедур», - сказала Шивилова.