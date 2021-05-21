РИАМО - 21 мая. Благодаря развитию техники лучевая терапия стала основным методом лечения онкологических заболеваний. Об этом РИАМО сообщила главный внештатный специалист-радиолог, заведующая 1-м радиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы №62 Марина Шивилова.
Она добавила, что около 60-80% злокачественных новообразований лечатся методом лучевой терапии.
«В настоящее время жителям города Москвы доступны все современные методы лучевой терапии, включая и радиохирургию, и стереотоксическую радиотерапию, а также лучевую терапию протонным пучком. Основные локализации, которые хорошо лечатся лучевой терапией – это разные виды рака кожи, опухоли ЛОР-локализации», - отметила специалист.
По словам Шивиловой, лучевая терапия применяется в 95% случаев онкологических заболеваний.
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