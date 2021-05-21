РИАМО - 21 мая. За 14 месяцев в столице юридическим и физическим лицам выписали порядка 1,3 млн штрафов, все они касались нарушения ковидных ограничений, сообщает ТАСС.

Преимущественное количество граждан соблюдает ограничения. Важную профилактическую роль играет система контроля, которая позволяет пресечь самые опасные правонарушения. Все штрафы, которые пришлись на юридических и физлиц, наложили с марта прошлого года по апрель текущего.

Городской санитарно-эпидемический контроль включает в себя приложение для мобильных устройств «Социальный мониторинг», систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, регистрацию номеров телефона во время посещения объектов мегаполиса, сервис mos.ru для направления информации о переводе сотрудников на удаленную работу, сервис mos.ru для обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции, патрулирование транспортных объектов и общественных мест и другие.

Учреждениях культуры и досуга, предприятия торговли и услуг, а также развлекательных заведениях и общепиты проверяются на соблюдение мер профилактики Covid-19. Рейды проводятся городскими управлением Роспотребнадзора, департаментом торговли и услуг, а также сотрудниками полиции и объединения административно-технических инспекций.

Так, во время проверки, специалисты проводят проверку соблюдения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, а также обработку поверхностей средствами дезинфекции.

Ношение масок и перчаток вошло в обязанность москвичей с 12 мая прошлого года. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в городском общественном транспорте составляет 5 тыс. рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>