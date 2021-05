В субботу 22 мая в Роттердаме (Нидерланды) на арене Ahoy состоится финал конкурса «Евровидение-2021». Музыкальное событие, за которым наблюдают миллионы людей во всем мире, пройдет очно под слоганом «Откройся» (Open Up) – после годового перерыва из-за пандемии коронавируса. По итогам двух полуфиналов за первое место поборются представители 26 стран. Подробнее об артистах, получивших путевки в финал, и их шансах на победу читайте в материале РИАМО.

Фавориты «Евровидения-2021» и шансы Манижи

Главными претендентами на победу в «Евровидении-2021», по оценкам букмекеров, являются Франция, Италия, Мальта, Исландия и Кипр, пишет ТАСС.

Несмотря на выход в финал, шансы певицы Манижи (Manizha), которая выступает за Россию, оценивают не очень высоко – российско-таджикской артистке предвещают 11-е место на главном песенном конкурсе мира. Ее шансы на победу – 1%.

Тем не менее, зарубежным зрителям понравилось выступление Манижи, особенно ее образ и то, что она является послом доброй воли ООН по делам беженцев, отмечает Russia Today.

Телеведущая Яна Чурикова, которая работает комментатором на конкурсе, назвала своих фаворитов «Евровидения-2021». По ее мнению, итальянская группа Måneskin и Барбара Прави из Франции смогут получить высокие баллы. Шансы на победу в конкурсе, по ее мнению, есть и у Мальты.

Продюсер Яна Рудковская также считает, что первое место может достаться конкурсантке из Мальты или француженке. А вот Манижа, по ее мнению, может рассчитывать только на 5 – 8 место, пишут РИА Новости.

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что не понимает песню Манижи, при этом он высоко оценил ее шансы на победу. Саму исполнительницу он назвал позитивной и энергичной.

Клип Манижи стал самым популярным видео участников «Евровидения‑2021»>>

Финалисты конкурса

После завершения полуфиналов «Евровидения-2021», в пятницу определился порядок выступления представителей 26 стран в финале конкурса. По информации на официальном сайте «Евровидения», Россия выступит пятой. Как распределилась очередь среди артистов и чем они успели прославиться, в подборке ниже.

Кипр – Элена Царгину

Первой в финале выступит конкурсантка от Кипра Элена Царгину с El Diablo. Композиция, которая переводится как «Дьявол», вызвала настоящий скандал на родине певицы. Песню сочли оскорбляющей веру и вызывающей отвращение. В телекомпанию, одобрившую ее, начали поступать звонки с угрозами.

Но на этом волна возмущений не закончилась – песню сравнили с хитом Леди Гаги Bad Romance. Некоторые отметили лишь схожий стиль, а другие и вовсе назвал El Diablo плагиатом.

Албания – Анжела Перистери

Под вторым номером на сцену выйдет представительница Албании Анжела Перистери с песней Karma. Композиция прозвучит на албанском языке.

Известность 35-летняя певица получила благодаря участию в различных телепроектах и конкурсах, в частности, в шоу талантов «X Factor Greece».

Израиль - Эден Алене

От Израиля в 2021 году выступит начинающая певица Эден Алене. Она родилась в Иерусалиме в семье эфиопских евреев и в 2017 году победила в шоу талантов «X Factor». Элен должна была выйти на сцену «Евровидения» еще в прошлом году, но из-за пандемии этого не случилось. В 2021 году она представит песню Set Me Free.

Бельгия - Hooverphonic

Бельгия на конкурсе выступит четвертой. Страну представит трио «Hooverphonic» с песней The Wrong Place. Группа образовалась в 1995 году. Их стиль – смесь альтернативных жанров, электроники, электропопа и рока. Музыканты тоже готовились выступить на конкурсе еще в 2020 году.

Мальта – Дестини Чукуньере

Эффектная 18-летняя певица с песней Je Me Casse – одна из самых ярких участниц «Евровидения» в 2021 году. Победительница «X Factor Malta» еще в прошлом году должна была участвовать в европейском конкурсе, но пандемия внесла свои коррективы. Ранее певица также участвовала в конкурсе «Детское Евровидение».

Россия – Манижа

Россию на конкурсе «Евровидение-2021» представит российско-таджикская певица Манижа Сангин (Manizha) с песней Russian Woman («Русская женщина»). Она победила в национальном отборе 8 марта. В финале она выступит пятой.

Композиция прозвучит на русском языке, лишь с небольшими вставками на английском – такое впервые на конкурсе за долгие годы. На экране появятся видео российских женщин, среди которых Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова и Александра Бортич.

Выступление Манижи стало самым просматриваемым YouTube-канале конкурса.

Португалия – The Black Mamba

Группа The Black Mamba выступит в «Евровидении-2021» от Португалии. Песню Love Is On My Side, которую коллектив исполнит 22 мая, написал лидер группы. Она станет первой полностью англоязычной композицией от Португалии на этом конкурсе.

Сербия – Hurricane

От Сербии выступит девичья R&B-поп группа Hurricane, которую уже сравнили с нашей «ВИА Грой». Одна из участниц трио – Саня Вучич – уже представляла свою страну на «Евровидении» в 2016 году, но тогда ей не удалось занять высокое место – певица оказалась лишь 18-й.

В этом году на арене Ahoy девушки выступят с песней Loco Loco. В прошлом году они должны были представлять Сербию на конкурсе с песней Hasta La Vista.

Великобритания – Джеймс Ньюман

Британский исполнитель Джеймс Ньюман представит Соединенное Королевство с песней Embers. Десять лет назад он создал свою группу, а в настоящее время у 30-летнего певца два студийных альбома и четыре сингла. Впрочем, наши ведущие усомнились в победе британского артиста, назвав его отправку на конкурс странным выбором.

Греция – Стефания

Голландская певица греческого происхождения на «Евровидении-2021» выступит под номером 10 с песней Last Dance. Поклонники конкурса ее уже знают – пять лет назад она участвовала в «Детском Евровидении». Правда, тогда она выступала от Нидерландов в составе группы Kisses.

Швейцария - Gjon’s Tears (Гьон Мухарремай)

Одиннадцатым с композицией Tout l’Univers выступит представитель Швейцарии. Известность Гьон получил еще ребенком на швейцарском шоу-талантов, а после сумел дойти до финала в «Голосе Франции». В прошлом году он также должен был выступать на «Евровидении».

Исландия – группа Daði og Gagnamagnið

Исландию представит на конкурсе группа Daði og Gagnamagnið с песней 10 Years. Интересно, что наполовину этот необычный и харизматичный коллектив состоит из родственников и друзей. Среди участников – Дади Фрейр Петурссон, его жена, сестра и другие. Группа выступит в забавных зеленых костюмах со своими портретами.

Испания – Блас Канто

Певец Блас Канто стал популярным еще в 2004 году, когда занял четвертое место в «Детском Евровидении». В 2011 году он начал петь в группе, а сольной карьерой занялся в 2018 году. В этот раз певец исполнит песню Voy A Querdarme. По словам Бласа, эта песня о надежде.

Молдова – Наталья Гордиенко

Молдавская певица Наталья Гордиенко представит песню. Ее продюсером выступил Народный артист России Филипп Киркоров, который также написал музыку к ее песне. Другие авторы — греческий композитор Димитрис Контопулос и Шэрон Вон (текст).

Гордиенко поставила рекорд на «Евровидении», исполнив самую длинную ноту в истории конкурса. Так как Россия не сможет голосовать за Манижу, Киркоров призывал всех отдать свои голоса за Наталью.

Германия – Jendrik

Йендрик Сигварт (Jendrik Sigwart) родился в Гамбурге. Он занимается музыкой с детства. Артист давно мечтал представить Германию на конкурсе. В 2021 он исполнит композицию I Don’t Feel Hate со сцены в Роттердаме.

Финляндия – группа Blind Channel

Эти альтернативщики появились в 2013 году и быстро стали популярными в Финляндии. А в 2021 годк группа Blind Channel представит страну на конкурсе в Нидерландах. Выступать они будут под номером 16 с песней Dark Side.

Болгария – Виктория

Виктория Георгиева родилась в Варне. Известность она получила после шоу талантов «X-Factor Bulgaria», а в 2019 году подписала контракт с крупным лейблом. На песенном конкурсе Георгиева споет песню Growing Up is Getting Old.

Литва – The Roop

Поп-рок-группа The Roop образовалась в 2014 году. Свой стиль они описывают как смесь инди и поп-рока. В 2018 году они принимали участие в национальном отборе, но им так и не удалось поехать на «Евровидение». В 2021 году на конкурсе они представят песню Discoteque. Литва выступит под номером 18.

Украина – группа Go_А

Украинская группа Go_А представит свою страну на «Евровидении-2021» с песней «Шум». Их номер – один из самых ярких и стильных на конкурсе. В творчестве группы объединены аутентичный вокал, африканские барабаны, а также танцевальные биты. Артисты выступят девятнадцатыми.

Франция – Барбара Прави

За Францию в Роттердаме выступит певица Барбара с песней Voilà. За то, чтобы представлять страну на конкурсе, боролись многие исполнители. В итоге зрители и жюри решили, что именно эта утонченная француженка, похожая на Мирей Матье, которая, в отличие от других участников «Евровидения», поет без какого-либо сопровождения и яркого шоу, достойна этого.

Азербайджан – Самира Эфенди

Самира Эфендиева представит Азербайджан. Участница многочисленных шоу-талантов исполнит песню Mata Hari. В России Самиру знают под псевдонимом EFENDI. Ее дебютный сингл на русском называется «Я танцую».

Норвегия –TIX

Андреас Хаукеланд, который выступает под псевдонимом TIX, поднимется на сцену в Роттердаме под номером 22. Для зрителей он исполнит песню Fallen Angel.

У себя на родине Андреас известен не только как певец, но и как автор песен. Выступает он обычно в ярких эпатажных образах – мехах и очках.

Нидерланды - Жангу Макрой

Под номером 23 песню Birth of a New Age исполнит представитель страны-хозяйки Жангу Макрой. Уроженец бывшей голландской колонии Суринам переехал в Нидерланды семь лет назад, чтобы получить образование и делать музыкальную карьеру. Макрой должен был выступать в Роттердаме еще в 2020 году.

Италия – Måneskin

Римская рок-группа выступит на арене Ahoy с песней под названием Zitti E Buoni. Коллектив образовался в 2015 году – тогда все участники еще учились в школе.

Швеция – Tusse

Тусин Майкл Чиза, известный как Tusse, приехал в Швецию со своей семьей в качестве беженца в 2015 году. Музыкальную карьеру он начал спустя три года – в 2018-м.

Сан-Марино - певица Senhit

Итальянская певица выступит за Сан-Марино. Она исполнит песню Adrenalina. Изначально она выступала в мюзиклах в Германии и Швейцарии, а в 2002 году вернулась в Италию. Спустя четыре года она выпустила первый сольный альбом.