РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мая. В домодедовском парке «Елочки» в субботу отметят День славянской письменности и культуры, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Посетителей парка ждут детская игровая программа, мастер-классы, праздничный концерт, выступление Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» и артистов народной филармонии. Начало в 11:00.

День славянской письменности и культуры приурочен ко Дню памяти создателей алфавита равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.