РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. С 22 мая по 14 июня пройдут представления цирка-шапито «Корона» на территории Ледового дворца «Витязь» в подмосковном Подольске, сообщается на сайте цирка.

Цирк представит программу «Империя хищников» с номерами с дрессированными тиграми, львами и другими животными, выступлениями клоунов, акробатов и артистов оригинального жанра.

Цирк «Корона» рассчитан на 1 тыс. мест. Это один из самых больших передвижных цирков в России. Представление длится 2 часа 20 минут с антрактом.

Ледовый дворец «Витязь» находится на улице Кирова, 63А.