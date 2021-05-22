РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мая. Жителей городского округа Мытищи приглашают в субботу на посадку «Сирени Победы», сообщает контрольное управление администрации горокруга.

В 12:00 жители приглашаются на посадку аллей цветущих кустарников на следующих площадках: улица Мира, 33 (сквер); улица Кедрина, 1, посадка вдоль проспекта Астрахова в сторону 2-1 Рупасовского переулка; пересечение улицы Разведчика Абеля и улицы Кадомцева.

Второй раз подряд в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы» Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». В этом году по всей стране планируется посадить 27 млн. деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годах.