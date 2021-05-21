РИАМО - 21 мая. На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки построили жилой дом по программе реновации, в новостройке находится 182 квартиры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время на объекте завершены все работы, получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Двухсекционная новостройка построена по индивидуальному проекту. Дом переменной этажности находится по адресу: ул. Юных Ленинцев, вл. 73. В здании предусмотрели подземную парковку, а также машино-места рядом с домом. Во всех квартирах сделана улучшенная отделка.

Первый этаж дома нежилой. Вестибюль, лифтовой холл, комнаты дежурного, хранения уборочного инвентаря, технические помещения, а также зона почтовых ящиков находятся на площади 256,5 кв. м.

Во дворе новостройки находятся детская и спортивная площадки, зона отдыха. В рамках благоустройства территории были разбиты газоны, высажены деревья, а также кустарники и проложены пешеходные дорожки.

Программа реновации, в рамках которой расселят 5175 домов, где проживает порядка 1 млн москвичей, была утверждена в 2017 году.

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