РИАМО - 21 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность детского центра «Старая Руза» к началу летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«У нас порядка 100 лагерей для деток от 6 до 16 лет. 1 июня начинаются смены, все путевки уже выкуплены – 4-я смена пока остается. Очень важная инициатива президента – возвращается 50% стоимости детской путевки, это здорово. Поэтому я надеюсь, что все, кто запланировали, смогут отправить ребят в летние лагеря», – сказал Воробьев.

Сэкономить можно на путевках в лагеря из списка на сайте МирПутешествий.РФ. Для получения кешбэка следует зарегистрировать банковскую карту «МИР» в программе лояльности «Привет, МИР» и оплатить картой путевку онлайн. На карту вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Кроме того, в Подмосковье предусмотрена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в лагерь для детей из многодетных семей, детей погибших военнослужащих, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, а также для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По поручению Воробьева в помощь родителям запущен портал «Детский отдых в Подмосковье». На портале можно найти всю необходимую информацию о каждом лагере, ознакомиться с условиями проживания и стоимостью путевки. С помощью поиска можно выбрать лагерь по названию, муниципалитету, профилю смены.

Ожидается, что в этом году организованно отдохнут 443 тыс. подмосковных школьников. Дети в трудной жизненной ситуации смогут провести каникулы не только в Московской области, но и отправиться по бесплатным путевкам в Крым и Краснодарский край.

Для областных детских лагерей уже подобрали персонал, по требованию Роспотребнадзора сотрудникам необходимо сделать прививку от коронавируса. Разрешенная наполняемость лагерей составляет 75%.

Студентка Надежда Мосина каждое лето приезжает из столицы в Подмосковье, чтобы работать вожатой в лагере.

«Сначала, когда была маленькой, я ездила в лагеря – с этого всегда все начинается. У меня были восхитительные вожатые. Они меня потом и пригласили в отряд. В этом лагере мне очень нравится коллектив и дети всегда хорошие», – сказала Мосина.

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