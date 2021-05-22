РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. Жители подмосковного Красногорска смогут бесплатно побывать на цирковом представлении в субботу, сообщается на странице МАУК «Парки «Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Цирк сестер Фоминых приглашает на юбилейный концерт - коллективу исполняется 15 лет.

Представление состоится с 16:00 до 19:00 в Зеленом театре Городского парка. Вход бесплатный.

В программе выступления акробатов, клоунов, воздушных гимнастов, эквилибристов.