РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мая. В парке историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» в субботу с 13:00 до 17:00 состоится фестиваль «Лен цветет», посвященный льну, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Долгое время сотрудники музея во Фрянове мечтали провести фестиваль, посвященный этой замечательной культуре.

Гостей ждут концертная программа, мастер-классы, выставка-продажа народных промыслов, а желающие могут принять участие в посадке льна.