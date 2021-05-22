РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. Акцию в поддержку годовалого Саши Веселова, которому диагностировали спинальную мышечную атрофию, проведут в подмосковном Красногорске в субботу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Веселову 1 год и 2 месяца. Недавно мальчику поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА 2 типа). Болезнь приводит к поражению нервной системы и постепенной атрофии всех мышц.

Помочь справиться с недугом может всего одна инъекция препаратом «Золгенсма». Стоимость терапии составляет 175 млн рублей. На данный момент удалось собрать 6,4 млн рублей.

Благотворительная акция состоится в ТЦ «Красный кит». На ярмарке можно будет приобрести товары ручной работы и сладости, сдать макулатуру и принять участие в лотерее.

С подробной информацией можно ознакомиться в Instagram-аккаунте Саши Веселова.