РИАМО - 21 мая. К 2024 году в сфере образования Одинцовского городского округа будет создано еще 5,3 тыс. мест для школьников за счет строительства новых образовательных учреждений и возведения пристроек к существующим, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа Андрей Иванов отчитался о работе муниципалитета в 2020 году и планах на ближайший период. Как заявил глава округа, продолжает развиваться и система дошкольного образования – 1660 мест будет создано на базе новых детских садов.

«Строительство целого ряда важнейших социальных объектов по поручению губернатора внесено в государственную программу Московской области. Проект детского сада в «Гусарской балладе» на 400 мест уже получил заключение Мособлэкспертизы, выдано разрешение на строительство. В июле подрядчик выйдет на площадку. Детский сад примет воспитанников в 2022 году», – сказал Иванов.

Что касается школы в «Гусарской балладе» на 2,2 тыс. мест, то она тоже начнет строиться в июле этого года.

«Буквально вчера мы получили разрешение на ее строительство. Принять детей школа должна первого сентября 2023 года. В конце апреля мы получили разрешение на строительство детского сада в Кубинке на 330 мест. Это территория военного городка на Армейской улице. В июле мы начнем строительство объекта, а уже в 2022 году дети пойдут в новый садик», – сообщил Иванов.

Помимо этого, в ближайших планах – начало строительства школы на 550 мест в поселке Горки-2, детского сада на 400 мест в Трехгорке, детского сада на 300 мест в Новоивановском и пристройки к Немчиновскому лицею на 950 мест, пристройки к 14-й гимназии на 500 мест. Все эти объекты будут завершены не позднее 2023 года.

Буквально месяц назад в государственную программу включено строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде. Начнутся работы в июле 2022 года, а завершатся в 2024-м. Также готовится к открытию и садик в Марфине на 110 мест. Этот объект Одинцовскому округу достался от застройщика-банкрота ЖК «Западные ворота столицы».

«Чтобы достроить этот объект, мы выбивали здание в собственность через сложные юридические процедуры и суды. И, наконец, выбили. Сейчас там ведется ремонт, закупается мебель и техника. Даю поручение управлению образования закончить на объекте все работы и открыть садик до 1 июля этого года», – заявил Иванов.

Глава округа добавил, что не менее сложная ситуация была с помещением по адресу: Можайское шоссе, 96, которое муниципалитет реконструирует под размещение детского садика на 120 детей. За него тоже пришлось побороться – здание было заброшено, а предыдущий собственник хотел построить на его месте жилой дом или торговый центр. В итоге городской округ выкупил объект в муниципальную собственность. Детский сад примет воспитанников уже до конца года.

Все последние годы строительство образовательных учреждений в Одинцовском округе идет мощными темпами. Всего за 7 лет в округе было построено 8 школ и 26 детских садов. Это больше 4 тыс. мест для дошколят и больше 7 тыс. мест для школьников.