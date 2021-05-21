РИАМО - 21 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу завил о начале серийного производства боевых роботов под управлением искусственного интеллекта, передает Федеральное агентство новостей.

Шойгу подчеркнул, что в создании и производстве самостоятельно действующих роботов достигнут значительный прогресс, благодаря которому и начались их поставки в Вооруженные силы РФ.

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать», — пояснил Шойгу.

По словам министра, в настоящий момент также идет работа над оружием «завтрашнего дня».