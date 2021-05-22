РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Областной хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье» проведут в субботу в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

Фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, пройдет на Певческом поле в поселке Дубровицы с 11:30 до 21:30.

Целью фестиваля является сохранение и развитие традиций хорового искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, активизация творческой деятельности хоровых коллективов, решение задач духовного и нравственного воспитания молодежи на лучших образцах хорового искусства, произведениях русской классики.

В программе фестиваля: выступления лучших хоровых коллективов Московской области и Москвы, различные мастер-классы и детские игровые площадки, а также на территории будут работать точки питания.

Учредителем фестиваля является администрация городского округа Подольск при информационной поддержке министерства культуры Московской области.

Все коллективы-участники получат дипломы «За участие» и памятные сувениры. Коллективы, занявшие призовые места, получат звание лауреата I, II, III степени и дипломы министерства культуры Московской области, памятные кубки фестиваля и сувениры.