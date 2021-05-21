РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Пять кубков из десяти завоевали воспитанники спортклуба «Балашиха» на Открытом первенстве Балашихи по теннису среди подростков 14-17 лет, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Побороться за звание лучшего на турнир, который проходил с 17 по 21 мая, приехали теннисисты из Москвы, Подмосковья, Севастополя, Белоруссии и Украины. За это время состоялось 47 матчей в одиночном и четыре в смешанном парном разрядах. Соревнования приурочили к открытию в Балашихе детско-юношеской спортивной школы.

Балашиху представили 8 человек - юноши и девушки. До финала дошли четверо. Двое в одиночном разряде и пара в микст. Игры проходили на кортах под открытым небом. По результатам игры половина призовых мест осталась за теннисистами СК «Балашиха».

В одиночном разряде среди юношей победителем стал Дмитрий Бурцев, третье место занял Архип Токмаков. Лилия Пискун в одиночном разряде среди девушек завоевала второе место. Полина Берштейн и Илья Рылев одержали победу в смешанном разряде.

Награды спортсменам вручил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.