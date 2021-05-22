РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в рамках первого областного фестиваля поэзии в субботу пройдет поэтический микс «Мелодия стиха», на котором проведут поэтическую викторину и чтения на открытом воздухе, сообщается в группе «Центральная детская библиотека г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

С 21 по 23 мая библиотеки Подмосковья проводят региональный поэтический марафон «Навигатор», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. В библиотеках и на открытых площадках 63 городских округов звучат стихи подмосковных поэтов. Цель поэтического марафона – представить богатейший поэтический мир Подмосковья и познакомить жителей с поэтами-земляками.

В городском парке имени Талалихина в субботу в 12:00 начнется поэтический микс «Мелодия стиха» в рамках поэтического марафона «Навигатор». Приглашают всех желающих.

В программе: поэтический квиз «Поэзия навсегда», поэтические опен-эйр чтения и стихи в подарок из поэтической шкатулки «Весна. Любовь. Библиотека», поэтическая табуретка «Любимые строки детских поэтов», литературно-краеведческие зарисовки «Прогулка с поэтом по городу».

Организатором марафона выступила Московская губернская универсальная библиотека, соорганизаторами – библиотеки Московской области.​