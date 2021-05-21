РИАМО - 21 мая. На территории Одинцовского городского округа за последние 7 лет возвели 8 школ и 26 детских садов. Суммарно они дали муниципалитету более 7 тыс. мест для школьников и порядка 4 тыс. – для детей дошкольного возраста, сообщает пресс-служба администрации округа.

Об этом заявил глава городского округа Андрей Иванов в своем ежегодном обращении к жителям, в котором он озвучил основные достижения муниципалитета в 2020 году и обозначил задачи на будущее. Так, в отчетном периоде округ завершил ряд сложных проектов в сфере образования.

«В прошлом году мы провели капитальный ремонт в школах Ершова, Нового городка и Звенигорода. Это были масштабные и дорогостоящие работы, которые дали учебным заведениям вторую жизнь. В том же Новом городке мы буквально спасли школу, помещение которой находилось в аварийном состоянии. Такие проекты равносильны строительству нового здания», – подчеркнул Андрей Иванов.

В 2020 году еще одна школа появилась в Одинцове – муниципалитет закончил реконструкцию здания бывшей школы на Молодежной улице, в котором находились управление образования, служба-112, централизованная бухгалтерия. Сейчас в здании учится 300 детей, а с 1 сентября оно примет 750 учеников. Тем самым вторая смена в 12-й школе будет ликвидирована.

Также было полностью реконструировано здание бывшего клуба «Искатель» в Новом городке – в нем открыли детский сад. Теперь это современное дошкольное учреждение на 120 мест с музыкальным и спортивным залами, а также пищеблоком полного цикла.

Помимо этого, открылся новый детский сад на 160 мест в Лесном городке. Здесь муниципалитет также пошел по пути реконструкции – раньше в здании располагалась начальная школа. Старое здание переделали в садик – у него есть свой медицинский блок, прачечная, универсальный зал для занятий спортом и музыкой, буфет. Лесной Городок получил еще один качественный социальный объект.

Важно отметить, что к 2024 году в Одинцовском округе появятся 6 садиков, 3 новые школы и 2 пристройки к существующим школам. Все вместе они дадут муниципалитету 5300 мест для школьников и 1660 мест для дошколят.

Когда и какие справки нужны в школу и детский сад>>